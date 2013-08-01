Нацбанк має намір стримувати інфляцію ще 3-5 років

При цьому регулятор нагадує, що забезпечення стабільності національної валюти є його основною конституційною функцією, і грошово-кредитна політика Нацбанку буде орієнтована на виконання цієї функції й надалі.

«При виконання своєї основної функції Національний банк України повинен виходити з пріоритетності досягнення й підтримки цінової стабільності в державі, яка є збереженням купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримки в середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, яка вимірюється індексом споживчих цін», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

За інформацією НБУ, протягом перших шести місяців поточного року показник приросту індексу споживчих цін у річному виразі знаходився в межах від мінус 0,8% (у березні й квітні) до мінус 0,1% (у червні). Така динаміка, за оцінками Нацбанку, обумовлена зростанням пропозиції продтоварів у результаті високого врожаю й на тлі стабільності світових цін на продовольство, відсутністю істотних корегувань адміністративно регульованих цін і тарифів, а також урівноваженою грошово-кредитною політикою, що не допускає шоків монетарного характеру і сприяє покращенню ринкових очікувань.

За інформацією Нацбанку, загальний обсяг кредитів, наданих банками суб'єктам господарювання, в першому півріччі 2013 року зріс на 3,3%, що відбулося завдяки підтримуючим заходам регулятора для активізації кредитування реального сектора економіки й зниження вартості кредитних коштів на тлі зростання ресурсної бази банків. Так, середньозважена процентна ставка за кредитами в національній валюті в червні 2013 року порівняно з початком року знизилася на 2,3 п.п. - до 15,3%, на міжбанківському кредитому ринку — на 5,8 п.п., до 2,3%.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2013 року порівняно з травнем становила 0%, в річному виразі (проти червня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,1%, з початку 2013 року (червень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

У червні банки наростили обсяг наданих кредитів на 1,24%, або 10,33 млрд грн, - до 832,917 млрд грн, із початку року зростання становило 2,11%, або 17,59 млрд грн. Збільшення обсягів наданих банками кредитів у червні відбулося в основному за рахунок зростання кредитування суб'єктів господарювання на 1,22%, або 7,69 млрд грн, - до 628,245 млрд грн.

У 2012 році обсяг наданих банками кредитів скоротився на 8,5% - до 815,327 млрд грн, обсяг простроченої заборгованості - на 8,5%, до 72,520 млрд грн, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів - на 0,7 п.п., до 8,9%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2013 рік розрахований, виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.