Держстат: В Україні - нульова інфляція

Згідно з повідомленням, у річному вираженні (проти червня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,1%, з початку 2013 року (червень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Як повідомляє Держстат, у червні проти травня 2013 року найбільше подорожчав цукор - на 6,5% (проти червня 2012 р. - зниження на 5,8%), залізничний пасажирський транспорт - на 4,3% (зростання на 3,3%), овочі - на 2,9% (зниження на 6,4%), транспортні послуги - на 1,3% (зростання на 3,6%), автодорожній пасажирський транспорт - на 1% (зростання на 3,9%), алкогольні напої та тютюнові вироби - на 0,7% (зростання на 7,8%), квартплата — на 0,6% (зростання на 2,5%)

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Зниження цін зафіксоване на молоко - на 1,8% (проти червня 2012 року - зниження на 2,3%), яйця - на 1,2% (зниження на 2,1%), фрукти — на 2,4% (зниження на 11%).

З решти позицій у червні проти травня 2013 року зафіксована незначна зміна цін на рівні 0,1-0,5 п.п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2013 року, порівняно з квітнем 2013 року, становила 0,1%. У річному вираженні (проти травня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,4%, з початку 2013 року (травень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2013 рік розрахований, виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень проти грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.