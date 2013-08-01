Смертельна ДТП: Автобус «Львів-Трускавець» зіткнувся з підводою
10:04, 01 серпня 2013Суспільство
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На Львівщині рейсовий пасажирський автобус скоїв зіткнення з підводою: одна особа загинула.
Аварія сталася у Львівській області
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, дорожньо-транспортна пригода сталася 31 липня, близько 13.40, поблизу села Криниця Миколаївського району. На момент аварії в салоні автобуса перебувало 14 пасажирів.
51-річний водій маршрутного автобуса сполученням «Львів-Трускавець», рухаючись в напрямку міста Трускавець, скоїв зіткнення з підводою.
Внаслідок ДТП від отриманих травм загинув на місці події 46-річний житель села Криниця, який керував підводою.
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Пасажири автобуса не постраждали.
Обставини ДТП встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.
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