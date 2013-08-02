У Львові ображені десантники вимагали води у порожніх фонтанах (відео)

Коли десантники побачили, що у фонтані немає води, вони залізли всередину, почали стрибати і викрикувати «Води! Води!», повідомляє ЗІК.

Після цього частина молодиків попрямували до іншого розташованого у центрі міста фонтану на проспекті Чорновола навпроти готелю «Львів». Проте там їх зустріли співробітники спецпідрозділу «Беркут», які не дозволили десантникам залазити всередину фонтану, який, до речі, також не працював.

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Беркутівці з’явилися і біля фонтану перед Оперним театром. Там десантники побули ще деякий час, поспівали своїх пісень і розійшлись.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначають День повітряно-десантних військ. Щоб уникнути традиційного купання десантників у фонтанах, влада Львова вирішила вимкнути на сьогодні фонтани у місті.