У Львові до Дня десантника на добу вимкнули фонтан

Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Як поінформував УНІАН начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Львова Микола Захарків: «Ми всі знаємо, які святкування в останні роки влаштовують десантники у фонтані. Тому цього року було прийнято рішення виключити фонтан».

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Він також наголосив, що фонтан вимкнено лише на одну добу і 3 серпня він знову запрацює.

Нагадаємо, 2 серпня в Україні відзначається День високомобільних десантних військ Збройних сил України.