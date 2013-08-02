У Львові до Дня десантника на добу вимкнули фонтан
13:23, 02 серпня 2013Суспільство
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У центрі Львова на площі перед Оперним театром сьогодні вранці на одну добу вимкнули фонтан, щоб „він не став місцем розваг і купання для тих, хто святкує День десантника”.
У Львові вимкнули фонтан
Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.
Як поінформував УНІАН начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Львова Микола Захарків: «Ми всі знаємо, які святкування в останні роки влаштовують десантники у фонтані. Тому цього року було прийнято рішення виключити фонтан».
На тему: Сьогодні - День десантника
Він також наголосив, що фонтан вимкнено лише на одну добу і 3 серпня він знову запрацює.
Нагадаємо, 2 серпня в Україні відзначається День високомобільних десантних військ Збройних сил України.
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