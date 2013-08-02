У Росії для десантників у фонтан випустили гумових качечок (відео)

За словами організаторів, акція "додасть трохи радості" до святкування Дня повітряно-десантних військ.

Наступного року, як стверджують організатори, кількість випущених у фонтани качечок стане більше - можливо, рахунок іграшкам піде на тисячі, пише Російська газета.

На тему: Командування ПДВ Росії дозволяє десантникам купатися у фонтанах

На відеоролику, опублікованому блогерами на сайті YouTube, видно, як один юнак висипає у фонтан качечок з великої коробки, а потім робить те ж саме з другою коробкою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні та Росії відзначають День ПДВ.