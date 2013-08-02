У Росії для десантників у фонтан випустили гумових качечок (відео)
17:41, 02 серпня 2013Світ
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Блогери на честь Дня ПДВ випустили в один із фонтанів, які знаходяться в ЦПКіВ імені Горького в Москві, кілька десятків гумових качечок.
За словами організаторів, акція "додасть трохи радості" до святкування Дня повітряно-десантних військ.
Наступного року, як стверджують організатори, кількість випущених у фонтани качечок стане більше - можливо, рахунок іграшкам піде на тисячі, пише Російська газета.
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На відеоролику, опублікованому блогерами на сайті YouTube, видно, як один юнак висипає у фонтан качечок з великої коробки, а потім робить те ж саме з другою коробкою.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні та Росії відзначають День ПДВ.
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