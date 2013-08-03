20 людей отруїлися на базі відпочинку

а Херсонщині з бази відпочинку із харчовим отруєнням госпіталізовано понад 20 осіб, в тому числі діти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«2 серпня у Генічеському районі (коса Арабатська стрілка) з приватної бази відпочинку до інфекційного відділення Генічеської районної лікарні, попередньо з харчовим отруєнням, госпіталізовано 24 особи, із них 7 дітей», - йдеться в повідомленні.

Всього на базі відпочиває близько 150 осіб.

Станом на 7 год. 3 серпня госпіталізовані знаходяться у стані середнього ступеня тяжкості.

Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Причина захворювання встановлюється.