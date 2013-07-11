Кількість студентів КНУ, які отруїлися на практиці, зросла до 28 осіб
До 28 зросла кількість студентів КНУ, які отруїлися під час практики на Черкащині.
10 липня до інфекційного відділення Канівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт - госпіталізовано 28 студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, всі потерпілі проходять виробничу практику в Канівському природоохоронному заповіднику та харчуються у відомчій їдальні.
Станом на 7 годину ранку 11 липня госпіталізовані знаходяться в стані середньої важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Подія перебуває на контролі Управління ДСНС України в Черкаській області.