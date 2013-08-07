Україна і Грузія планують довести товарооборот до 1 млрд дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, таку мету було поставлено в ході зустрічі українського віце-прем'єра з Надзвичайним і Повноважним послом Грузії в Україні Михайлом Уклебою.

У ході зустрічі зазначалося, що за 5 місяців 2013 р. товарооборот між Україною і Грузією збільшився на 8% і становив близько 300 млн дол.

“За підсумками 2012 року товарооборот між країнами досяг позначки 794 млн дол. Наша спільна мета - в 2013 році досягти 1 млрд дол. річного товарообороту», - сказав Вілкул.

У ході зустрічі віце-прем'єр-міністр України і посол Грузії обговорили, зокрема, питання створення сприятливого бізнес-клімату в Україні й досвід Грузії в цьому питанні.

«Український уряд приділяє особливу увагу дебюрократизації та спрощенню дозвільних процедур. Зараз в Україні вже зменшено в 9 разів - з 1200 до 141 - кількість дозвільних документів для ведення бізнесу. На 30% скорочено кількість необхідних ліцензій », - сказав Вілкул.

Він зазначив, що держава повинна створювати умови для розвитку бізнесу, для реалізації підприємницької ініціативи громадян. «У цьому плані дуже важливий досвід Грузії. Як голова спільної українсько-грузинської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, я докладатиму зусилля для впровадження в Україні кращого грузинського досвіду », - сказав Вілкул.