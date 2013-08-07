Фірташ озвучив свою версію причини аварії на «Стиролі»
Власник Group DF, до якого входить концерн «Стирол», бізнесмен Дмитро Фірташ вважає, що причиною аварії на заводі концерну в Горлівці став не людський чинник, а спрацьованість металу аміакопроводу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Фірташ заявив журналістам у Горлівці.
«Це не людський чинник. Це спрацьованість металу», - сказав Фірташ, відзначивши, що якість аміакопроводу, згідно з існуючою інструкцією, мала перевірятися в наступному 2014 року.
При цьому він ще раз наголосив, що причиною аварії був однозначно не людський, а технологічний чинник, проте слід дочекатися висновку комісії.
Фірташ також повідомив, що в даний час метал газопроводу перевіряється на міцність, і зазначив, що фахівці «Стиролу» мають намір ініціювати перегляд нормативів та інструкції, які зараз діють в хімічній промисловості, оскільки вони застаріли і вже не відповідають сучасним вимогам.
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Кажучи про те, наскільки можна було захистити працівників під час такої аварії, він відзначив, що це було неможливо в тих обставинах.
«Кожен виконував свою роботу. Ті, хто ставлять питання про протигази, мають розуміти, що у робітників, які перебували в зоні ураження, практично не було шансу вижити», - сказав Фірташ.
Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці сталися викиди аміаку. 5 чоловік загинули і 23 постраждали.
Почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.