Головний рятувальник називає дві ймовірні причини аварії на «Стиролі»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських в коментарі журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

«Причина буде названа: або людський фактор, або порушення якогось технологічного процесу. Зараз поки що однозначно говорити передчасно», - сказав Болотських.

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Він повідомив, що аварія на заводі «Стирол» ліквідована. В даний час небезпеки для працівників заводу чи жителів міста Горлівки немає.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці сталися викиди аміаку. 5 чоловік загинули і 22 постраждали.

Почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.