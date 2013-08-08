ЗМІ: З аварією на «Стиролі» жінка пов'язує раптову смерть своєї дитини

Як повідомляє місцевий сайт Gorlovka.ua, вранці 7 серпня, після аварії на аміачному заводі концерну «Стирол», 26-річна Ольга Кондратьєва, мати трьох дітей, виявила, що її 2-місячний син помер. Вона пов'язує раптову смерть дитини з аварією на підприємстві, тому що ще 6 серпня він був здоровий, але в своєму висновку медики вказали, що малюк помер від набряку легенів.

«Я прокинулася сьогодні (7 серпня) о 6-й ранку, Родіон вже не дихав. Коли узяла малюка на руки, у нього з рота пішла піна, а з носика виступила сукровиця», - розповіла журналістам видання Ольга.

Вона зазначила, що відразу викликала швидку допомогу, потім приїхали і співробітники правоохоронних органів. Через кілька годин у морзі провели розтин дитини. За словами Ольги, попередні висновки після розтину відправлені на експертизу до Донецька, а результат стане відомий через місяць.

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«Попередньою версією медиків став висновок про «раптову смерть», мовляв, дитина задихнулася уві сні, коли переверталася. Я на 100% упевнена, що смерть якось пов'язана із викидом на «Стиролі», - заявила жінка. При цьому вона уточнила, що напередодні дитина почувалася добре, був бадьорою і здоровою. «Вчора ми, як завжди, гралися з Родіоном, він не вередував, а, навпаки, був активним. Їли ми лише манну кашу, - розповіла мати хлопчика. - Про аварію ми дізналися не відразу. З ранку на вулиці був туман, а в обід мені зателефонував чоловік і сказав про викид. Я не надала повідомленню особливого значення. Перед сном ми із сином подивилися мультики по телевізору, і я уклала його спати в ліжечко. Близько години ночі, коли я прокинулася, він був ще живий. Я розплющила очі, поцілувала його. Він мені ще ручкою помахав».

За словами батька дитини, 19 липня вони були на огляді у педіатра, і ніяких відхилень у дитини лікарі не відмітили.

Після загибелі малюка в сім'ї залишилося двоє дітей - 6-річна Ліза і 4-річна Софійка.

Мати із сльозами на очах говорить, що недавно хрестили Родіона, а 8 серпня ховатимуть.

Як повідомляв УНІАН, аварія на аміакопроводі Горлівського хімічного заводу концерну «Стирол» сталася 6 серпня під час планового капітального ремонту. На трубопроводі сталася розгерметизація, і відбувся викид рідкого аміаку. П'ятеро працівників цеху загинули, ще 24 були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на стаціонарному лікуванні. Сьогодні, 8 серпня, у реанімації помер один із постраждалих.

За інформацією Донецької облдержадміністрації, для контролю за ситуацією на підприємстві залучені відповідні служби - постійно проводяться виміри санітарно-екологічного стану повітря, грунту і води, які свідчать, що всі параметри перебувають у межах норми. За інформацією влади, ніякої загрози для життя, здоров'я жителів Горловки і працівників підприємства немає.