НБУ дозволив банкам використовувати відкриті робочі місця касирів

Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації «Український кредитово-банківський союз» (УКБС), коментуючи нові Правила з організації захисту приміщень банків України, а також зміни до Інструкції з організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей в банківських установах України.

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Згідно з повідомленням, в цьому порядку відображено ініціативи УКБС перейняти міжнародний досвід з використання відкритих робочих місць касирів, обладнаних автоматичними сейфами із затримкою часу відкриття.

Також за пропозицією асоціації Нацбанк дозволив банкам використовувати до 1 січня 2015 року оперативний спецтранспорт, що є в наявності, для проведення інкасації, що дозволить банкам перейти на «броньований» автопарк для інкасації за новими вимогами регулятора поступово. «Укомплектування автопарку лише броньованим оперативним транспортом 3-го класу захисту вимагає мільярдних капіталовкладень у своїй банківській системі», - говориться в повідомленні.

За оцінками УКБС, кількість інкасаторських машин в Україні перевищує 3 тис., і більшість з них мають бути переоснащені та доукомплектували відповідно до нових вимог, при цьому середня вартість нового броньованого автомобіля перевищує 500 тис. грн.

Крім того, в результаті обліку пропозицій УКБС за максимальними обсягами цінностей для неброньованих автомобілів банки зберегли маршрути інкасації, що звільняє клієнтів банків від самостійної здачі виручки, а банки - від необхідності додаткових рейсів. «Враховуючи, що підрозділами банківських установ щомісячно інкасуються мільярди гривень, для клієнтів важливою є не тільки своєчасна інкасація, а й її оптимальна вартість», - говориться в повідомленні. На думку УКБС, нововведення регулятора з урахуванням пропозицій УКСБ запобігли подорожчанню послуг інкасації для споживачів до 10%.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав банки замінити весь автотранспорт для інкасації на броньований до 1 січня 2015 року, відповідні норми закріплені постановою регулятора від 3 червня №191. Також цією постановою Нацбанк встановив обмеження обсягів валютних цінностей залежно від способу їх інкасації, в рамках вищезгаданих термінів. Постанова зареєстрована в Мін’юсті 25 червня, опублікована в "Офіційному віснику України" від 2 серпня №56 і набуває чинності з 2 вересня цього року.