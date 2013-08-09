НБУ дозволив банкам використовувати відкриті робочі місця касирів
Національний банк України дозволив банкам використовувати відкриті робочі місця касирів як альтернативу витратному оснащенню касових вузлів сертифікованими захисними конструкціями.
Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації «Український кредитово-банківський союз» (УКБС), коментуючи нові Правила з організації захисту приміщень банків України, а також зміни до Інструкції з організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей в банківських установах України.
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Згідно з повідомленням, в цьому порядку відображено ініціативи УКБС перейняти міжнародний досвід з використання відкритих робочих місць касирів, обладнаних автоматичними сейфами із затримкою часу відкриття.
Також за пропозицією асоціації Нацбанк дозволив банкам використовувати до 1 січня 2015 року оперативний спецтранспорт, що є в наявності, для проведення інкасації, що дозволить банкам перейти на «броньований» автопарк для інкасації за новими вимогами регулятора поступово. «Укомплектування автопарку лише броньованим оперативним транспортом 3-го класу захисту вимагає мільярдних капіталовкладень у своїй банківській системі», - говориться в повідомленні.
За оцінками УКБС, кількість інкасаторських машин в Україні перевищує 3 тис., і більшість з них мають бути переоснащені та доукомплектували відповідно до нових вимог, при цьому середня вартість нового броньованого автомобіля перевищує 500 тис. грн.
Крім того, в результаті обліку пропозицій УКБС за максимальними обсягами цінностей для неброньованих автомобілів банки зберегли маршрути інкасації, що звільняє клієнтів банків від самостійної здачі виручки, а банки - від необхідності додаткових рейсів. «Враховуючи, що підрозділами банківських установ щомісячно інкасуються мільярди гривень, для клієнтів важливою є не тільки своєчасна інкасація, а й її оптимальна вартість», - говориться в повідомленні. На думку УКБС, нововведення регулятора з урахуванням пропозицій УКСБ запобігли подорожчанню послуг інкасації для споживачів до 10%.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав банки замінити весь автотранспорт для інкасації на броньований до 1 січня 2015 року, відповідні норми закріплені постановою регулятора від 3 червня №191. Також цією постановою Нацбанк встановив обмеження обсягів валютних цінностей залежно від способу їх інкасації, в рамках вищезгаданих термінів. Постанова зареєстрована в Мін’юсті 25 червня, опублікована в "Офіційному віснику України" від 2 серпня №56 і набуває чинності з 2 вересня цього року.