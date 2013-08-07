Золотовалютні резерви тануть: у липні мінус $526 мільйонів

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ), за попередніми даними, у липні скоротилися на 2,3%, або на 526 млн дол., і на 1 серпня становили 22,719 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 7,4%, або на 1,827 млрд дол.

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«На зміну розміру резервів переважно вплинули виплати за облігаціями держпозики у сумі 606 млн дол. США і погашення чергового траншу кредиту МВФ у розмірі 403 млн дол. США в еквіваленті, які частково були компенсовані надходженнями від продажу державних цінних паперів у сумі 314 млн дол. США», - зазначається у повідомленні НБУ.

Також повідомляється, що у липні Нацбанк не виходив на міжбанківський валютний ринок.