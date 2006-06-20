Відомий телеведучий Юрій Ніколаєв госпіталізований у важкому стані в одну з елітних столичних клінік. Як вважають лікарі, можливо, хворому потрібна операція. Поки, щоб зняти загострення, медики ухвалили рішення обмежитися медикаментозним лікуванням і процедурами.

Якщо сильні протизапальні препарати не допоможуть, лікарі вимушені зробити операцію. За даними "МК", хвороба настільки ослабила пацієнта, що йому важко не тільки ходити, але і сидіти.

Лежить Юрій Ніколаєв в комфортабельній палаті з персональним душем і телефоном, у відділенні проктології. Хворому прописана строга дієта.

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