Росіянин поїхав в Україну з бойовою гранатою

Як повідомив УНІАН старший офіцер сектору по роботі зі ЗМІ Східного регіонального управління Василь Какадій, порушника затримали вчора, 11 серпня.

За його відомостями, під час огляду автомобіля Toyota прикордонники помітили схвильованість його водія – 26-річного росіянина. Транспортний засіб направили зі смуги руху «зелений коридор» на смугу руху «червоний коридор» для проведення поглибленого огляду.

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Під час огляду автомобіля в підлокітнику під особистими речами було виявлено ручну осколкову гранату оборонної дії типу «Ф-1» з вкрученим в неї запалом.

Гранату вилучено. Порушника затримано та передано співробітникам СБУ.