Половина українців вживає продукти з хімічними підсолоджувачами
45,9% українців вживають продукти харчування, що містять хімічно синтезовані підсолоджувачі.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було проведене центром “СОЦИС” на замовлення аналітичної групи Da Vinci AG, презентовані сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.
Дослідження показало, що 45,9% українців використовують в раціоні продукти харчування з вмістом хімічно синтезованих підсолоджувачів, 28,5% респондентів відповіли, що не вживають таких продуктів, а 23,3% - не знають про це.
45,3% українців на регулярній основі вживає безалкогольні газовані напої. 36,4% - регулярно вживає каву в пакетиках (так звану 3 в 1), 34,3% респондентів - жувальні гумки, 12% - соєвий соус, 35,6% нічого з цих продуктів не вживають на регулярній основі.
Велике значення для споживачів має те, щоб на упаковці було точно вказано склад продукту. Важливим це є для майже 90% респондентів. В той же час, 33,8% повністю або швидше за все, довіряють інформації про склад продукту, який вказаний на упаковці, більш як 60% - не довіряють такій інформації.
*** Дослідження проводилось 20-30 липня 2013 року. Всього було опитано 1600 респондентів старше 16 років у 8 містах України: Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові, Вінниці.