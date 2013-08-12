Половина українців вживає продукти з хімічними підсолоджувачами

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було проведене центром “СОЦИС” на замовлення аналітичної групи Da Vinci AG, презентовані сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Дослідження показало, що 45,9% українців використовують в раціоні продукти харчування з вмістом хімічно синтезованих підсолоджувачів, 28,5% респондентів відповіли, що не вживають таких продуктів, а 23,3% - не знають про це.

45,3% українців на регулярній основі вживає безалкогольні газовані напої. 36,4% - регулярно вживає каву в пакетиках (так звану 3 в 1), 34,3% респондентів - жувальні гумки, 12% - соєвий соус, 35,6% нічого з цих продуктів не вживають на регулярній основі.

Велике значення для споживачів має те, щоб на упаковці було точно вказано склад продукту. Важливим це є для майже 90% респондентів. В той же час, 33,8% повністю або швидше за все, довіряють інформації про склад продукту, який вказаний на упаковці, більш як 60% - не довіряють такій інформації.

*** Дослідження проводилось 20-30 липня 2013 року. Всього було опитано 1600 респондентів старше 16 років у 8 містах України: Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові, Вінниці.