У Дніпропетровську п’яний водій збив на зупинці двох чоловіків: один загинув

У середу, 14 серпня, о 20.30 на проспекті Петровського у Дніпропетровську водій автомобіля «Міцубісі лансер» збив двох людей, які стояли на зупинці громадського транспорту.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю УДАІ в Дніпропетровській області Володимир Лебедєв, 45-річний чоловік загинув на місці, 46-річного чоловіка госпіталізовано з тяжкими травмами.

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За словами Лебедєва, 32-річний водій іномарки зник з місця ДТП. Заїхавши у двір житлового будинку неподалік, зловмисник покинув власний автомобіль і намагався втекти, але був затриманий співробітником ППС, який в той момент не перебував на службі, а проходив поруч. Правоохоронець затримав водія та викликав патруль ДАІ.

«Затриманий водій іномарки був з явними ознаками алкогольного сп’яніння», - повідомив Лебедєв.

Наразі проводяться слідчі дії.