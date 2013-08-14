Азаров обурений кількістю ДТП за участю п’яних чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

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"Як не прикро про таке говорити, але мушу привернути увагу до однієї болючої, вкрай нетерпимої проблеми. З початку року в Україні сталася 1051 дорожньо-транспортна пригода, спричинена нетверезими водіями. В них загинули 138 людей, 1399 травмовані. А всього за цей час виявлено біля ста тисяч фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. При цьому не один, не два, не три рази вся країна з обуренням дізнавалася про факти, коли дорожньо-транспортні пригоди скоювали нетверезі представники органів влади. Найстрашніше, що в таких аваріях гинули діти. П’яний за кермом – завжди злочинець. А коли він має владні повноваження – це взагалі за межею добра і зла", - сказав Азаров.

За словами прем’єра, люди шоковані тим, що таке взагалі можливо й не вірять у справедливе покарання п’яних злочинців. "Часом лише якимось дивом ситуації зупинялися на межі самосуду. Такі випадки - це виклик суспільству, виклик державі", - підкреслив Азаров.

Він переконаний, що головна причина виникнення таких ситуацій – у відчутті безкарності та відсутності належних моральних якостей в окремих працівників органів влади, у потуранні, безпринципності окремих керівників.

За словами глави уряду, треба припинити «виводити плями на мундирі» й необхідно рішуче очистити владу від тих, хто не гідний її представляти.

Крім того, Азаров зазначив, що настав час суттєво посилити відповідальність як за керування транспортними засобами у нетверезому стані, так і за приховування або фальсифікацію виправдувальних матеріалів щодо таких злочинів.

"У випадках, коли йдеться про державних службовців, треба негайно відстороняти їх від виконання обов’язків, а коли є абсолютні підстави – звільняти з роботи. Справедливій правовій оцінці діянь не повинні заважати ніякі чини і зв’язки. Я вимагаю, по-перше, щоб в кожному випадку «п’яних» ДТП за участю працівників органів влади було справедливе, а це означає – найсуворіше - покарання. По-друге, щоб жоден злочин не було навіть можливості приховати, не було зволікань з експертизою і таке інше", - зазначив Азаров.

Він наголосив, що вимагає розгорнути масштабну, постійну профілактичну роботу з державними службовцями, працівниками правоохоронних і силових органів з метою попередження правопорушень.

"Загальновідомо, що особи із алкогольною чи наркотичною залежністю не можуть перебувати на державній службі. Цієї норми треба дотримуватись неухильно, без жодних виключень і без вагань. В ході профілактичної роботи взагалі треба принципово усунути такі фактори ризику. Не допускати, щоб люди, які не мають належних моральних і фахових якостей, працювали на державній службі. Робити це з повагою до особи, але абсолютно безкомпромісно", - підкреслив глава уряду.