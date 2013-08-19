Україна входить до п'ятірки найбільших виробників меду у світі

Україна в 2012 році виробила 70 тис. тонн меду, що дозволило їй увійти до п`ятірки найбільших виробників цієї продукції в світі, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, у 2012 році Україна експортувала 13 тис. тонн меду, що становить 18,6% від загального виробництва продукції за рік.

На тему: Україна може стати другим у світі експортером зерна

«Україна має розвинене бджільництво і входить до п`ятірки країн світу за найбільшим виробництвом меду. І, незважаючи на високий статус, галузь бджільництва продовжує динамічно розвиватися, зокрема, зростає виробництво і експорт цієї продукції», - цитує прес-служба директора департаменту тваринництва Мінагропроду Андрія Гетя.

Він також повідомив, що в першому півріччі цього року Україна збільшила експорт меду порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26% - до 7,9 тонн.

Як повідомляв УНІАН, експерти асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» прогнозують, що обсяг експорту українського меду в 2013 році може становити 20 тис. тонн.

За даними Міністерства доходів і зборів, у 2012 році Україна експортувала 13,3 тис. тонн меду, що на 35,1% більше, ніж у 2011 році. При цьому імпортні поставки становили 23 тонни в 2012 році проти 2 тонн у 2011 році. Основними експортерами українського меду є Німеччина (5,8 тис. тонн в 2012 році), Росія (2,3 тис. тонн) і Польща (2,2 тис. тонн).

Нагадаємо, щорічно 19 серпня в Україні відзначається національне професійне свято - День пасічника.