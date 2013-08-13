Україна може стати другим у світі експортером зерна

Про це сказано в повідомленні Української зернової асоціації (УЗА).

Як наголошується в повідомленні, згідно з серпневим прогнозом світового експорту зерна, складеним Міністерством сільського господарства США, лідером серед експортерів зернових у поточному МР залишаться США, які можуть поставити на зовнішні ринки майже 69,7 млн. тонн зерна. Далі слідом йде Україна з 30,2 млн. тонн. На третьому місці, як прогнозується, будуть країни Європейського Союзу, експорт зерна з яких може становити 29,3 млн. тонн.

На тему: Мінсільгосп США значно підвищив прогноз урожаю пшениці в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-консалтингової компанії «АПК-Інформ», в 2013/2013 МР Україна посіла 7-е місце в світі за експортом зерна.

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зерна в Україні в 2013 році може досягти рекордних 57,1 млн. тонн проти 46,2 млн. тонн у 2012 році. При цьому урожай пшениці в Україні в 2013 році може становити 21 млн. тонн, кукурудзи – 25,9 млн. тонн, жита – 700 тис. тонн. Експортний потенціал країни в цьому МР оцінюється в 28 млн. тонн проти 23 млн. тонн у 2012/2013 маркетинговому році.