Продаж ліків в Україні зріс на 16% порівняно з минулим роком

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з лікарських засобів.

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Згідно з повідомленням, у натуральному вираженні український фармринок у січні-червні також зріс - на 3,8% до 625 млн. упаковок порівняно з першим півріччям 2012 року.

Крім того, Держлікслужба відзначила, що в Україні в першому півріччі було продано 65,4% вітчизняних препаратів. У грошовому вираженні на ліки іноземного виробництва споживачі в Україні витратили 68,6% коштів, а на вітчизняні – 31,4%.

Довідка УНІАН. Україна за січень-червень 2013 року збільшила виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 416 тонн. Крім того, за той самий період Україна збільшила виробництво лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, на 4% - до 57,7 тонн.