Депутат: Третина ліків в Україні - неякісні або фальсифіковані

Про це повідомив народний депутат від БЮТу Павло Петренко у рамках круглого столу, присвяченого проблемі продажу в Україні фальсифікованих ліків.

За словами нардепа, за останні чотири роки обсяг неякісних препаратів на фармацевтичному ринку України зріс у понад 15 разів.

«Якщо у 2009 році було виявлено та утилізовано 230 тисяч упаковок неякісних та фальсифікованих ліків, то в 2011 ця цифра вже зросла до 3,5 мільйонів упаковок. І це – лише офіційна статистика, яка не може охопити усього розмаху проблеми. А ситуація насправді критична – за цими цифрами криються життя людей, які помирають, прийнявши підроблені ліки», - повідомив Павло Петренко.

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності МОЗ Анатолій Дирів зазначив, що проблема розповсюдження фальсифікату досить масштабна – провина у нинішньому стані справ лежить не лише на МОЗі, а й на правоохоронцях та самих аптеках. Оскільки згідно законодавства у разі виявлення ліків, які становлять загрозу для життя людей, Держлікслужба забороняє їхній обіг, а після цього продавці, тобто аптеки, повинні зупинити торгівлю цими препаратами та повернути їх виробнику для утилізації.

«Аптеки відверто ігнорують постанови Держлікслужби та надалі продовжують торгувати небезпечними препаратами. В 2012 році в Україні були виявлені сотні таких прецедентів».

Попри такий стан справ, правоохоронці зазвичай належним чином не реагують на виявлені факти фальсифікації ліків та замість проведення перевірок обмежуються формальними відписками.

Так, за 2012-2013 роки до правоохоронних органів Держлікслужба України направила 116 листів, в яких були зазначені чіткі факти щодо виявлених небезпечних препаратів. Натомість правоохоронці надіслали 41 відповідь з інформацією щодо розгляду отриманих листів.

За словами Павла Петренка, ціна такої ситуації – людські життя – минулого року Держлікслужба надала 40 розпоряджень про тимчасову заборон обігу ряду препаратів на підставі повідомлень про летальні випадки внаслідок їх застосування. Серед препаратів вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту «Пентаксим», вакцина туберкульозна, для профілактики гепатиту та поліомієліту, новокаїн, лідокаїн, нітрогліцерин, рибоксин та ін..

Для того, щоб змінити ситуацію в Україні, насамперед треба навести порядок в роботі контролюючих органів.

«Якщо контролем цього питання займаються 25 органів, які всі несуть напіввідповідальність за результат, то винного у певному прецеденті ніколи не буде встановлено. Окрім того необхідно внести спеціальне штрих-кодування препаратів безпосередньо на упаковці, а не стікерами, які можня зняти або замінити. Завдяки цьому можна буде повністю відслідкувати рух ліків від митниці до аптеки».

Що ж стосується підприємців, які розповсюджують лікарські препарати, то вони мають нести більш серйозну відповідальність за розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів.