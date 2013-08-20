Україна зменшила виробництво бензину майже вдвічі

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в липні цього року скоротилося порівняно з попереднім місяцем на 9,6% - до 73,4 тис. тонн.

Виробництво дизельного пального за 7 місяців 2013 року становило 547 тис. тонн, що на 38,2% менше аналогічного періоду минулого року.

Водночас, виробництво дизельного пального в липні цього року збільшилося порівняно з попереднім місяцем на 1,8% - до 74,9 тис. тонн.

Виробництво мазуту за січень-липень 2013 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 47,7% - до 297 тис. тонн. У липні 2013 року виробництво мазуту становило 31,8 тис. тонн, що на 40,1% більше, ніж у червні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України в січні-липні 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 1,8 млн. тонн, що на 37,1% менше показника аналогічного періоду 2012 року

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна планує до кінця цього року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн. тонн на місяць.

Продаж населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в липні 2013 року збільшився порівняно з попереднім місяцем на 6,8% - до 303,9 тис. тонн порівняно з 284,5 тис. тонн.

Продаж дизельного пального населенню через мережу АЗС у липні цього року збільшився порівняно з червнем до 188,3 тис. тонн зі 166 тис. тонн.

Україна в січні-липні 2013 року імпортувала 3,01 млн. тонн нафтопродуктів (у грошовому вираженні) на суму 2,906 млрд дол.