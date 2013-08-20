Українців лякають подорожчанням бензину вже з вересня

Ціни на бензин в Україні у вересні-жовтні 2013 року можуть підвищитися на 20-30 копійок за літр через істотне зниження обсягів поставок палива внаслідок позапланової зупинки на початку серпня найбільшого постачальника нафтопродуктів — Мозирського нафтопереробного заводу (Білорусь).

Про це йдеться в повідомленні консалтингової групи "А-95", яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, у серпні дефіцит поставок становитиме близько 100 тис. тонн, або 25% від очікуваного рівня споживання автомобільних бензинів. У вересні Мозирський НПЗ закриється на плановий двомісячний ремонт і дефіцит збережеться.

За даними «А-95», за підсумками першого півріччя 2013 року близько 35% всіх нафтопродуктів, які ввозяться до України, припадало на Мозирський НПЗ.

На думку експертів, переорієнтація на альтернативні джерела поставок, які мають більшу собівартістю за рахунок вищих логістичних витрат, може призвести до коригування оптових цін, а згодом і роздрібних на 20-30 коп. за літр.

«Ситуація дуже напружена, якщо врахувати, що в червні і липні ринок також працював з дефіцитом 50 і 60 тис. тонн відповідно», – цитує прес-служба директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна.

За словами експерта, для забезпечення споживання активно використовувалися раніше накопичені запаси, які з урахуванням «форс-мажорного» зниження поставок у серпні серйозно вичерпані.

«У зв'язку з проблемами закупівель у Білорусі ринок буде змушений переорієнтовуватися на інші напрями. Зокрема очікується збільшення на 30-40 тис. тонн поставок бензину з Литви і Польщі (з НПЗ концерну «Орлен»), на 40-50 тис. тонн – через Феодосійську нафтобазу (ВЕТЭК, «ЛУКОЙЛ», WOG, «Галнафтогаз»), на 10-20 тис. тонн – через інші порти і сухопутні кордони (Угорщина, Туркменістан, країни Середземномор'я)», - йдеться в повідомленні.

Також у компанії не виключають, що в другій половині вересня на ринок нафтопродуктів почне надходити паливо з Одеського НПЗ в обсязі близько 35 тис. тонн на місяць.

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Аналітики «Консалтингової групи А-95» наголошують, що ресурсний дискомфорт очікується тільки щодо моторних бензинів, тоді як ситуація з дизельним паливом поки що не викликає побоювань.

Як раніше повідомляв УНІАН, продаж населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в липні 2013 року збільшився на 6,8% - до 303,9 тис. тонн порівняно з 284,5 тис. тонн у червні п.р.

Продаж дизельного палива населенню через мережу АЗС у липні поточного року збільшився порівняно з червнем до 188,3 тис. тонн з 166 тис. тонн.