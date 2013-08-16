Адвокат Тітушка не з’явився на суд у справі про побиття журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, суд ухвалив таке рішення сьогодні у зв’язку з неявкою адвоката обвинувачених Андрія Калмикова.

Рішення оголосила сьогодні головуюча у судовому засіданні суддя Лариса Радуцька.

На початку засідання суду обвинувачені у справі передали заяву адвоката, у якій зазначається, що у зв’язку з його тяжкою хворобою (травма) він не може бути присутній сьогодні на засіданні. Між тим ані потерпілі, ані прокурор, ані обвинувачені не заперечували проти продовження засідання суду. Однак суддя Радуцька постановила перенести засідання на 30 серпня 14.00.

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“Аби не порушувати право на захист, суд вирішив відкласти розгляд справи на 14.00 30 серпня”, - оголосила суддя Радуцька на початку засідання суду.

У свою чергу, адвокат потерпілих Ігор Федоренко не сумнівається в хворобі адвоката обвинувачених і не вважає це затягуванням справи.

“Сьогодні зранку ми з ним (адвокатом обвинувачених Калмиковим — ред.) обговорювали деталі сьогоднішнього засідання. Тому, я думаю, що скоріш за все, це правда, і щось сталося”, - сказав Федоренко.

У свою чергу, прокурор у справі Віталій Панов висловив впевненість, що 30 серпня адвокат обвинувачених з’явиться, і засідання суду відбудеться.

Між тим, прокурор зазначив, що процесуально замінити адвоката без його присутності неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві відбувалися акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Сніцарчук і фотографа газети «КоммерсантЪ-Украина» Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.

Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Приходьку, Ярошенку і Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.