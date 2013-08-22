Ситуація на ринку зовнішніх позик для України погіршується

Як прокоментував УНІАН керівник аналітичного департаменту інвестиційної групи «Арт Капітал» Ігор Путилін, відновилося зростання доходності євробондів «Україна-23». «Минулого тижня, за даними «Блумберг» доходність була 9,4%, нині зросла до 9,7%. Ситуація на ринку єврооблігацій погіршується з кожним днем. Інвестори розпродають активи ринків, що розвиваються. Для України доходність лише зростатиме», - пояснив експерт. На думку аналітиків групи, поточна доходність на ринку єврооблігацій не зацікавить Україну, тому зовнішній ринок залишається закритим, і для погашення боргів Україні необхідно шукати внутрішні ресурси.

Аналітик ринку облігацій групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович також вважає, що останнім часом ситуація на зовнішніх ринках для України складається не в позитивному ключі. «Після публікації низки позитивних статистичних даних у США, очікування ринку про скорочення програми кількісного пом'якшення (QE3) посилилися, викликавши чергову хвилю зростання ставок за американськими зобов'язаннями. Це зростання викликало істотне підвищення ставок і за українськими єврооблігаціями, які поступово підбираються до рівня 10,0% », - пояснив експерт. За його словами, нові заяви ФРС США про майбутнє QE3 можуть бути вже наприкінці місяця, і до цього часу поліпшення ситуації на зовнішніх ринках є малоймовірним. «У разі оголошення про скорочення підтримки ринків, ситуація для України може ще погіршитися », - додав Котович.

Спеціаліст з торгівлі облігаціями інвестиційної компанії Concorde Capital Юрій Товстенко також зазначив, що ситуація на зовнішніх ринках для України залишається несприятливою. «Доходність 7-річних суверенних євробондів на вторинному ринку становить 9,6%, 10-річних - 9,7%. Такі рівні доходності є дуже високими для виходу з новим розміщенням, тому малоймовірно, що уряд зважиться на це в найближчому майбутньому », - прокоментував експерт.

Спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Сapital Сергій Фурса також не очікує розміщення євробондів України протягом двох тижнів. «Багато учасників ринку у відпустках, так що торговельна активність мінімальна, що не сприяє первинним розміщенням. У цілому ж ринки залишаються відкритими, хоч ціни вже трохи не ті, що ми бачили в першому півріччі. Таким чином, якщо Мінфін зважиться зробити випуск, коштуватиме це дорожче », - пояснив експерт. За його прогнозами, новий випуск євробондів може відбутися протягом одного місяця, оскільки уряду потрібні свіжі запозичення.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол з доходністю 7,625%, у квітні - на 1,25 млрд дол з доходністю 7,5%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може позичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол США.

За словами директора департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галини Пахачук, Мінфін готовий вийти на ринок запозичень за умови прийнятної ціни на розміщувані папери, при цьому ціна в 10% річних є занадто високою для України.

У другій половині 2013 року влада має виплатити 5,6 млрд дол, з яких 3,6 млрд дол припадає на Мінфін, 1,7 млрд дол - на НБУ, а решта, у вигляді відсоткових платежів, - на «Нафтогаз», Київську міськраду, держбанки, «Укрзалізницю» і компанію «Фінансування інфраструктурних проектів». На 3-й квартал припадає 3,1 млрд дол, на 4-й -. 2,6 млрд дол платежів.