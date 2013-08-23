Експерти бачать реальну загрозу суверенітету України

Національний суверенітет і територіальна цілісність України – в небезпеці. Таку думку висловили українські експерти в ході експертного опитування «Оцінка політичної ситуації в Україні напередодні святкування 22-ї річниці Незалежності», проведеного Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Згідно з переданими УНІАН результатами опитування, переважна більшість опитаних експертів упевнені, що сьогодні існує реальна загроза суверенітету і територіальній цілісності України. Таку думку висловили 80% респондентів. Відповідно 20% вважають, що такої загрози поки що не існує.

Також експерти вважають, що незалежна Україна не розвивається зовсім або розвивається не в тому напрямі.

Переважна більшість експертів - 70% - негативно оцінюють поточний розвиток України. З них 36,7% вважають, що Україна сьогодні зовсім не розвивається, а 33,3% - що розвивається в невірному напрямі. Лише 20% опитаних переконані, що Україна розвивається у вірному напрямі. 10% вагаються з відповіддю.

Крім того, 60% опитаних експертів вважають, що зараз Україна як незалежна держава лише частково реалізувала свій потенціал. 20% оцінюють ситуацію негативніше – вони заявили, що Україна зовсім не реалізувала свій потенціал як незалежна держава. Лише 3,3% респондентів переконані, що Україна реалізувала свій потенціал повною мірою. При цьому 16,7% опитаних переконані, що давати таку оцінку ще рано.

В опитуванні, проведеному 19-22 серпня 2013 року, взяли участь такі експерти: Віталій Бала (політолог, політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій); Артем Біденко (політолог, експерт з рекламних комунікацій); Денис Богуш (політтехнолог, президент компанії BohushCommunications); Кость Бондаренко (політолог, голова правління Інституту української політики і Фонду «Українська політика»); Олександр Булавін (політтехнолог); Павло Булгак (журналіст, політичний експерт); Петро Бурковський (політолог, експерт Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії); Сергій Гайдай (політтехнолог, директор з стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»); Олексій Гарань (політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії); Олексій Голобуцький (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій); Дмитро Джангіров (політолог, політтехнолог); Ігор Жданов (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»); Євген Копатько (соціолог, глава компанії «ResearchandBrandingGroup»); Павло Кругляковський (політтехнолог); Віталій Кулик (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства); Анатолій Луценко (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач); Ярослав Макітра (політтехнолог); Костянтин Матвієнко (політолог, експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка»); Микола Міхальченко (політолог, соціолог, завідувач відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України); Ерік Найман (економіст, фінансовий аналітик); В‘ячеслав Піховшек (політичний аналітик); Олег Покальчук (соціальний психолог); Володимир Поляков (політтехнолог); Дмитро Столярчук (політичний експерт, директор комунікаційної компанії «Агентство медіастратегій»); Василь Стоякін (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»); Сергій Таран (політолог, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір»); Олег Устенко (економіст, Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера); Євген Філіндаш (політолог); Володимир Цибулько (політолог).