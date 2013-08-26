Міліція перекваліфікувала справу Паніна в хуліганство

Міліції досі не вдалося допитати потерпілого від рук Паніна таксиста і його справу перекваліфікували.

"Справу за статтею "легкі тілесні (ушкодження - ред.)" перекваліфіковано у хуліганство", - розповіли "КП в Україні" у прес-службі ГУ МВС України в АРК.

Тепер замість п'яти років в'язниці максимум, що загрожує Паніну, це арешт на шість місяців.

Сам Панін ще не з'являвся в українську міліцію.

Як повідомляв УНІАН, Панін, перебуваючи на гастролях в Криму, потрапив в ДТП, коли їхав разом із супутницею в таксі на одній з вулиць Алушти. Після цього актор образив і ударив водія Chevrolet Ельвіса Сейдалієва, який працює таксистом.

Кримська міліція відкрила кримінальне виробництво за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Потім російський актор, коментуючи інцидент журналістам, неодноразово образив кримськотатарський народ, а також поставив під сумнів приналежність Криму Україні.

У четвер, перебуваючи у Керчі, актор публічно вибачився перед кримськими татарами. У Меджлісі кримськотатарського народу не прийняли його вибачень, зажадавши від правоохоронних органів заарештувати актора.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов засудив вислови росіянина. Він назвав їх образливими і нагадав, що «Крим - це невід'ємна частина України, де діє українське законодавство, яке розповсюджується на всіх без винятку, у тому числі й на гостей півострова».

МЗС України закликав правоохоронні органи втрутитися в скандальну ситуацію.