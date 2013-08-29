Завтра в Україні дощ і холодно

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на Закарпатті та Волині 20-25°; у південній та східній частинах вночі 15-20°, на півдні Криму до 24°, вдень 23-28°.

У Києві та області у п’ятницю вночі очікуються сильні, вдень помірні дощі. Вітер північний, 5-10 м/с.

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Температура по області вночі 8-13°, вдень 14-19°, у Києві вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-26°; у Дніпрі біля Києва 20°.