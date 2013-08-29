Завтра в Україні дощ і холодно
14:13, 29 серпня 2013Суспільство
1906 0
Завтра в Україні очікуються дощі, вночі у північних та центральних областях місцями сильні дощі, лише у більшості західних областей без опадів.
В Україні дощитиме
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на Закарпатті та Волині 20-25°; у південній та східній частинах вночі 15-20°, на півдні Криму до 24°, вдень 23-28°.
У Києві та області у п’ятницю вночі очікуються сильні, вдень помірні дощі. Вітер північний, 5-10 м/с.
На тему: Синоптики розповіли, якою буде осінь і коли прийде зима
Температура по області вночі 8-13°, вдень 14-19°, у Києві вночі 10-12°, вдень 15-17°.
Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-26°; у Дніпрі біля Києва 20°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter