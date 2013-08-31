У перший день осені в Україні очікується до 24° тепла

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві та Київській області без опадів, лише у другій половині дня дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 8-13°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 31 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-26°; в Дніпрі біля Києва - 19 °.