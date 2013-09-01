Новий гендиректор СОТ Роберто Азеведо обійняв посаду

Про це повідомляється на сайті СОТ.

Очікується, що з інавгураційною промовою Азеведо виступить на засіданні Генеральної Ради СОТ 9 вересня.

Разом з тим новий гендиректор СОТ має намір взяти участь у саміті G-20 у Санкт-Петербурзі 5-7 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, рішення про призначення Азеведо гендиректором СОТ було ухвалене на спеціальній нараді Генради організації 14 травня.

Нову посаду Азеведо обійматиме 4 роки.

Азеведо став першим представником країн Латинської Америки на цій посаді з моменту створення СОТ у 1995 році (раніше з 1947 р. – ГАТТ).