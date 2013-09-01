В Україні завтра пройдуть невеликі дощі
16:21, 01 вересня 2013Суспільство
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В Україні завтра пройдуть невеликі дощі, в карпатському регіоні помірні, лише в Криму та Приазов'ї, а вдень і в більшості західних, Житомирській та Київській областях без опадів.
В Україні пройдуть дощі
Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, температура вночі 8-13°, в південній частині 12-17°, на узбережжі Криму до 20°; вдень 16-21°, у південній та східній частинах 22-27°.
У Київській області завтра вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.
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У столиці вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.
1 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°, біля Одеси 18°; в Дніпрі біля Києва - 18°.
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