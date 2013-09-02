Цього тижня в Україні буде холодно і дощитиме

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Українського метеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

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“Впродовж цього тижня погоду визначатиме північний циклон. Внаслідок цього пройдуть дощі, і буде велика хмарність, повітря прогріватися не буде. Температурний режим на 2-4 градуси нижче за норму для цього періоду”, - сказав Прокопенко.

За його словами, 3-5 вересня по всій країні пройдуть невеликі й помірні дощі, а пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

6-7 вересня дощі продовжуватимуть йти на сході та південному сході країни, тоді як на решті території України буде сухо.

Вночі температура повітря в цей період становитиме +5 - +12, вдень +13 - +17 градусів. На заході та півдні в цей час буде дещо тепліше: вночі +10 - +15, вдень +18 - +24 градуса.

Згідно з прогнозом гідрометцентру, 8-9 вересня в Україні знову пройдуть дощі з грозами, а 10-12 вересня встановиться суха погода. При цьому 8 вересня температурний режим почне поступово підвищуватися і до 12 вересня досягне +25 градусів вдень.

В цілому, за словами Прокопенка, в другій декаді вересня на Україну очікує потепління.