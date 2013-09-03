До Умані приїхали більше 10 тисяч хасидів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уманського міськвідділу УВМС в Черкаській області.

На тему: До Умані охороняти хасидів прибули ізраїльські поліцейські

Зокрема, станом на 18 годину 2 вересня до міста приїхали більше 10 тис. хасидів із 9 країн світу, серед яких 934 дитини, уточнили в міліції.

Найбільше паломників із Ізраїлю. Є прочани зі США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Великої Британії. Є навіть один хасид із Індії, йдеться в повідомленні. Пік заїзду паломників очікують сьогодні.

Загалом, за попередніми підрахунками, на святкування іудейського Нового року до Умані з’їдуться понад 24 тис. паломників-хасидів із більш як 20 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів та 12 ізраїльських поліцейських.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із самих шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.