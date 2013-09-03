Уряд заборонив створювати місця для паркування на тротуарах
Уряд заборонив обладнання суб’єктами господарювання місць для паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг.
Відповідні зміни до Правил паркування транспортних засобів внесені Кабінетом Міністрів України постановою від 14.08.2013 №583, повідомив сьогодні сайт держслужби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
Ця заборона, однак, не стосується операторів - суб’єктів господарювання, які здійснюють обладнання і утримання майданчиків для паркування.
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Також операторам заборонено передавати майданчики для паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг у користування іншим суб’єктам господарювання.
Очікується, що внесені зміни дозволять уникнути конфліктних ситуацій, що виникали між суб’єктами господарювання та водіями, яким забороняють користуватися вільними місцями для паркування в зонах відпочинку та громадських місцях.