Уряд заборонив створювати місця для паркування на тротуарах

Відповідні зміни до Правил паркування транспортних засобів внесені Кабінетом Міністрів України постановою від 14.08.2013 №583, повідомив сьогодні сайт держслужби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Ця заборона, однак, не стосується операторів - суб’єктів господарювання, які здійснюють обладнання і утримання майданчиків для паркування.

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Також операторам заборонено передавати майданчики для паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг у користування іншим суб’єктам господарювання.

Очікується, що внесені зміни дозволять уникнути конфліктних ситуацій, що виникали між суб’єктами господарювання та водіями, яким забороняють користуватися вільними місцями для паркування в зонах відпочинку та громадських місцях.