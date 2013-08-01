Кабмін затвердив правила формування тарифів на паркування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) Геннадій Темник.

«Попередній порядок, яким регулювалося це питання, мав рекомендаційний характер, тому деякі території, міста встановили свої тарифи, що істотно відрізнялися один від одного. Для прикладу, 2 грн коштувала година паркування в Дніпропетровську і максимально було - до 10 грн за годину - в місті Києві», - сказав Темник, зазначивши, що тепер порядок формування тарифів буде обов'язковим для виконання.

«Тобто тарифи формуватимуться прозоро», - відзначив глава Мінрегіону.

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Крім того, міністр повідомив про внесення змін до порядку надання пільг на паркування. Тепер пільговим паркуванням зможуть користуватися не лише законодавчо визначені категорії інвалідів, а й транспортні засоби підприємств, установ, громадських організацій інвалідів, які перевозять інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату і мають на це відповідні документи Мінсоцполітики.

Кількість місць для безплатного паркування має становити не менш як 10% від загальної кількості на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, і не менш ніж для одного транспортного засобу з позначенням цих місць дорожніми знаками і відповідною розміткою.

Глава Мінрегіону також нагадав, що в Україні мають намір ввести адміністративну відповідальність для водіїв, які не платять за паркування або паркуються на місцях, призначених для транспорту інвалідів.

«За несплату водіями паркування розмір штрафу становитиме від 136 до 204 грн, за паркування на місцях для інвалідів – 255-306 грн, за порушення вимог функціональності майданчиків - 204-510 грн», - сказав Темник.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 липня цього року ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил паркування транспортних засобів і встановлення відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів», внесений Кабінетом міністрів України.

Згідно із законопроектом, несплата водіями транспортних засобів вартості послуг за користування майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними в'їзними і виїзними терміналами, спричиняє стягнення штрафу від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Паркування транспортних засобів інвалідів особами, які не мають відповідних пільг, спричиняють стягнення штрафу від 15 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також проектом закону передбачається, що порушення посадовцями суб'єктів господарювання вимог щодо розміщення і функціонування майданчиків для паркування спричиняє стягнення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог щодо обладнання майданчиків для платного паркування паркувальними автоматами або автоматичними в'їзними і виїзними терміналами спричиняє стягнення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне впродовж року порушення спричиняє стягнення штрафу від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.