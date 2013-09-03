На незаконні платежі треба скаржитися - Антимонопольний комітет

Про це в ефірі однієї з радіостанцій заявив перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін.

За його словами, ринок супутніх послуг, зокрема під час надання адміністративних послуг, є одним з пріоритетних для дослідження. «Ми одержуємо скарги від громадян, які вимушені оплачувати додаткові і необов'язкові послуги з консультування, страхування. Це стосується, наприклад, оплати супутніх послуг під час оформлення паспортів», - зазначив Кузьмін.

Він звернув увагу, що примусова оплата таких послуг збільшує встановлені розцінки на оформлення документів в рази, що є порушенням.

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Крім того, Кузьмін повідомив, що крім ринку послуг, АМКУ також вивчає ринок природних монополій, механізми підключення об'єктів інфраструктури до інженерних мереж, ринок ліків і ритуальних послуг.

«Повинен визнати, що АМКУ фіксує збільшення скарг і заяв – як від громадян, так і юридичних осіб. Це свідчить про те, що дедалі більша кількість суб'єктів господарювання хоче працювати в конкурентному середовищі і конкурентних умовах», - зазначив заступник голови Комітету.

При цьому він звернув увагу, що органи АМКУ за 7 місяців року виявили більш як 4 тис. порушень конкурентного законодавства і наклали штрафів на суму понад 411 млн. грн, з яких до бюджету сплачено близько 25 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон України "Про адміністративні послуги", внесений Президентом України (№9435).

Стаття 20 перехідних положень цього закону передбачає затвердження переліку адміністративних послуг і плати за їх надання на законодавчому рівні.