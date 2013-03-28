Житомирянин у суді довів, що закордонний паспорт мусить коштувати 170 гривень

Як повідомив кореспонденту УНІАН житомирянин Іван Фурлет, сьогодні він виграв суд, де довів , що оформлення та видача закордонного паспорта в Україні коштує 170 грн.

“Це рішення суду та низка інших рішень вкотре доводять, що Державна міграційна служба свідомо порушує чинне законодавство і займається нічим іншим як незаконним бізнесом, порушуючи права громадян. А для громадян це приклад того, що потрібно не боятись чиновників і сміливо відстоювати свої права”, - сказав І. Фурлет.

Він розказав, що минулого року подавав документи до Відділу громадянства і реєстрації фізичних осіб (наразі Державної міграційної служби) згідно чинних правил оформлення та видачі закордонних паспортів.

На тему: У Києві зметикували як видавати паспорти

Проте, за словами І. Фурлета, відповідальний за прийняття документів інспектор неправомірно вимагав надання додаткових документів та сплати значно більшої суми грошей, непередбаченої правилами.

"Від мене вимагали більше, ніж 170 грн. коштів",- сказав І. Фурлет.

Тоді інспектор відмовив у прийнятті документів житомирянину, а І. Фурлет пішов до суду. Там хлопець особисто у судовому порядку оскаржив неправомірні дії чиновників.

“Дане рішення хоча і визнає неправомірними дії конкретного працівника, але слід розуміти, що справжнім винуватцем є “система”. І те, що вона діє неправильно слід виправляти, а не терпіти”, - уточнив І. Фурлет.

Після 5 судових засідань суддя Житомирського окружного адміністративного суду задовольнила позовні вимоги та іменем України визнала неправомірними вимоги надати додаткові документи та відмову у прийнятті документів згідно затверджених правил працівником ВГІРФО.