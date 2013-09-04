У Сімферополі на автозаправці прогримів вибух, є загиблі

10:47, 04 вересня 2013
Суспільство
3059 0

Сьогодні вранці, 4 вересня, на автозаправці в селі Фонтани Сімферопольського району стався вибух.

На заправці стався вибух пластикового автомобільного балона / Фото: cit.u

Прес-служба Територіального управління Держгірпромнагляду в АРК і Севастополі повідомила про трагічну подію на АГНКС в передмісті Сімферополя на заправній станції «Верітас Трансгроупп».

На тему: Через вибух газу в харківській висотці чоловік отримав 70% опіків тіла

За попередніми даними, близько 7:00 при заправці автомобіля Daewoo стався вибух пластикового автомобільного балону без подальшого горіння. Водій автотранспортного засобу, який перебував біля машини в момент заправки, загинув, повідомляє cit.ua.

Управлінням Держгірпромнагляду була створена спеціальна комісія з розслідування обставин і причин нещасного випадку.

Нагадаємо, що в серпні минулого року в кримській столиці вже був подібний випадок. На заправці стався вибух газового балона в автомобілі. Тоді завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter