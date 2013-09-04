У Сімферополі на автозаправці прогримів вибух, є загиблі

Прес-служба Територіального управління Держгірпромнагляду в АРК і Севастополі повідомила про трагічну подію на АГНКС в передмісті Сімферополя на заправній станції «Верітас Трансгроупп».

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За попередніми даними, близько 7:00 при заправці автомобіля Daewoo стався вибух пластикового автомобільного балону без подальшого горіння. Водій автотранспортного засобу, який перебував біля машини в момент заправки, загинув, повідомляє cit.ua.

Управлінням Держгірпромнагляду була створена спеціальна комісія з розслідування обставин і причин нещасного випадку.

Нагадаємо, що в серпні минулого року в кримській столиці вже був подібний випадок. На заправці стався вибух газового балона в автомобілі. Тоді завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав.