Через вибух газу в харківській висотці чоловік отримав 70% опіків тіла

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника завідувача опіковим відділенням міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги Анатолія Литовченка.

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За його відомостями, 27-річний Євген Виходцев знаходиться при свідомості, розмовляє й поступово виходить з опікового шоку.

«Можна сказати, що динаміка лікування позитивна. Але прогнозів ніяких ми поки не даємо», - підкреслив Литовченко.

Лікар додав, що від вибуху та пожежі хворий отримав опіки голови, тулуба, рук і ніг. Водночас, уражень дихальних шляхів немає. За словами Литовченка, на цей час медики поки не можуть сказати однозначно, чи потрібно буде робити потерпілому операцію. Її проводитимуть, якщо в нього будуть глибокі опіки, а це стане ясно через кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 вересня, у Харкові в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Метробудівників, 32 стався вибух і загорянням квартири. Надзвичайна ситуація сталася у квартирі на п'ятому поверсі першого під'їзду. За попередньою інформацією, у квартирі вибухнув побутовий газ.

За уточненою інформацією, внаслідок вибуху та пожежі постраждало двоє людей: 27-річний чоловік, у якого обпечено 70% поверхні тіла, та дитина, яка отруїлася чадним газом.