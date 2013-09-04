У Китаї чиновника втопили під час допиту про корупцію - ЗМІ

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними державних ЗМІ, чиновника кілька разів занурювали і тримали у ванні з крижаною водою, поки він не перестав чинити опір. Після цього його доставили до лікарні, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Шістьох слідчих судитимуть за звинуваченням в умисному завданні шкоди.

Бі-Бі-Сі відзначає, що, незважаючи на періодичні повідомлення про смерті людей, стосовно яких ведуться розслідування, цей випадок - виняткове визнання китайських властей у використанні заборонених методів.