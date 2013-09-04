У Китаї чиновника втопили під час допиту про корупцію - ЗМІ
13:51, 04 вересня 2013Суспільство
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Китайський чиновник, якого підозрювали у корупції, ймовірно потонув, коли слідчі комуністичної партії вибивали з нього зізнання.
Чоловіка доставили до лікарні, але його не вдалося врятувати
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними державних ЗМІ, чиновника кілька разів занурювали і тримали у ванні з крижаною водою, поки він не перестав чинити опір. Після цього його доставили до лікарні, проте врятувати чоловіка не вдалося.
Шістьох слідчих судитимуть за звинуваченням в умисному завданні шкоди.
Бі-Бі-Сі відзначає, що, незважаючи на періодичні повідомлення про смерті людей, стосовно яких ведуться розслідування, цей випадок - виняткове визнання китайських властей у використанні заборонених методів.
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