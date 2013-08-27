Прокуратура підозрює врадіївських міліціонерів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури в Миколаївській області з посиланням на заступника прокурора області Миколу Поповича, міліціонерів повідомили про підозру 24 серпня.

«Прокуратурою області 23 серпня створено слідчу групу, яка розслідуватиме вказане кримінальне провадження. До групи, окрім слідчих прокуратури Врадіївського району і Першотравневої міжрайонної прокуратури, включено слідчих в особливо важливих справах слідчого відділу СУ прокуратури області», - відзначив Попович.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Також прокуратура області 24 серпня доручила прокуратурі Кривоозерського району здійснення досудового розслідування за кримінальними злочинами, передбаченими ч.1 ст.126 (побої), ч.1 ст.296 (хуліганство), ч.2 ст.345 (загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, скоєних вказаним жителем Врадіївки, який повідомив про перевищення повноважень міліціонерами. Досудове розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура Врадіївського району Миколаївської області розслідує перевищення службових повноважень міліціонерами Врадіївського райвідділу міліції і побиття жителя Врадіївки в ніч з 15 на 16 серпня.

16 серпня до чергової частини Першотравневого МВ УМВС України надійшло повідомлення з Першотравневої лікарні про те, що до хірургічного відділення по медичну допомогу звернувся громадянин, який пояснив, що у смт Врадіївка Миколаївської області йому було завдано тілесні ушкодження.

17 серпня відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

22 серпня провадження за підслідністю передане до Врадіївського райвідділу міліції.

Після публікації інформації про завдання працівниками Врадіївської міліції тілесних ушкоджень жителю району управління Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області зареєструвало даний факт у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

УМВС області запевняє, що заяв і повідомлень про перевищення службових повноважень співробітниками Врадіївського райвідділу до підрозділів міліції не надходило.

Чоловіка, який одержав тілесні ушкодження, було затримано за хуліганство, за даними міліції він був п'яним і завдав тілесні ушкодження міліціонерам, які його затримували.

Відомості про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (завдання тілесних ушкоджень працівнику правоохоронних органів) КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.