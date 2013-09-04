Україна підписала податкову конвенцію з Мальтою
15:23, 04 вересня 2013Суспільство
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Уряди України та Мальти підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків на доходи.
Українські кошти на Мальті будуть оподатковувати один раз / / Фото : orion-intour.com
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ підписали прем'єр-міністр України Микола Азаров і прем'єр Мальти Джозеф Мускат у середу в Києві.
"Сподіваюся, що підписання цього акту сприятиме інтенсифікації двосторонніх відносин, зокрема, в контексті реалізації євроінтеграційних стремлінь України і підписання Угоди про асоціацію", - сказав Азаров журналістам після церемонії підписання.
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Мальтійський прем'єр заявив, що його країна підтримує євроінтеграцію України і сподівається, що в листопаді буде підписано Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.
На його думку, Україна значно просунулася на шляху реформ.
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