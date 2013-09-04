Україна підписала податкову конвенцію з Мальтою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ підписали прем'єр-міністр України Микола Азаров і прем'єр Мальти Джозеф Мускат у середу в Києві.

"Сподіваюся, що підписання цього акту сприятиме інтенсифікації двосторонніх відносин, зокрема, в контексті реалізації євроінтеграційних стремлінь України і підписання Угоди про асоціацію", - сказав Азаров журналістам після церемонії підписання.

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Мальтійський прем'єр заявив, що його країна підтримує євроінтеграцію України і сподівається, що в листопаді буде підписано Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

На його думку, Україна значно просунулася на шляху реформ.