Онопрієнка досі не поховали - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело у Державній пенітенціарній службі України у Житомирській області.

Станом на 4 вересня тіло Онопрієнка й досі перебуває у судмедекспертів.

Кремування тіла серійного вбивці є одним з можливих варіантів його поховання, передбачених у таких випадках українським законодавством.

На тему: Онопрієнка таємно поховають за державні кошти

Як повідомляв УНІАН, серійного вбивцю Анатолія Онопрієнка, який помер у Житомирській в`язниці №8 і був засуджений до довічного ув’язнення, поховають за рахунок держави, якщо у нього раптом не знайдуться родичі і не заберуть його тіло.

З етичних міркувань працівники Державної пенітенціарної служби України не вказують, де саме поховають Онопрієнка.

Онопрієнко в період з 1989 по 1996 роки убив 52 людини, із них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.

Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року. 31 березня 1999 року він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок було замінено довічним ув’язненням.