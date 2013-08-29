Онопрієнка таємно поховають за державні кошти

У Пенітенціарній службі кажуть, що родичам Онопрієнка про його смерть повідомили, але забрати його тіло ніхто не зголосився, повідомляється в сюжеті ТСН.

На тему: Онопрієнко не дивився телевізор і перечитав у в'язниці майже всю бібліотеку

Похорон серійного убивці обійдеться майже в 500 грн.

Тим часом судмедексперти ще встановлюють причину смерті довічника. Попередню - ревматична хвороба серця та серцево-судинна недостатність - назвали лікарі "швидкої", які приїхали на виклик. Непритомного в'язня помітив наглядач під час чергового обходу.

За словами тюремників, Онопрієнко останнім часом скаржився, що йому важко дихати і болить серце.

"Почала прогресувати хвороба. Ще з дитячого будинку отримав ревматизм, і він вже передався на серце, і почало прогресувати", - розповів заступник керівника управління Державної пенітенціарної служби у Житомирській області Анатолій Бобриньов.

Онопрієнко був на обліку схильних до самогубства в'язнів, щоправда, спроб суїциду не було, кажуть тюремники. Із клопотаннями про помилування жодного разу не звертався. Усі сімнадцять років свого ув'язнення він сидів у камері сам. У колонії перечитав усю літературу тюремної бібліотеки. А от від телевізора відмовився. Із тюремним священиком спілкувався лише кілька разів ще на початку ув'язнення. Ніхто з рідних з Онопрієнком зв'язків не підтримував.

"Він переписувався за весь період з однією жінкою, яка згодом виявилася сатаністкою, і він перестав з нею листуватися", - додав Бобриньов, зауваживши, що це було вже давно.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у Житомирській в`язниці №8 помер серійний убивця Анатолій Онопрієнко, який був засуджений до довічного ув’язнення.

Як повідомлялося, Онопрієнко в період з 1989 по 1996 роки убив 52 людини, із них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.

Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року. 31 березня 1999 року він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок було замінено довічним ув’язненням.