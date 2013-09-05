Леонід Кравчук та Левко Лук'яненко дадуть старт «Мальованій історії Незалежності України»

5 вересня о 18:30 в книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3) відбудеться урочистий старт продажів «Мальованої історії Незалежності України» Братів Капранових. Старт оголосять перший президент незалежної України Леонід Кравчук та автор Акту про незалежність України Левко Лук'яненко. Саме ці персони стали першими читачами книжки і поділяться своїми враженнями від неї.

«Мальована історія Незалежності України» — це короткий (80 сторінок), логічний і зрозумілий виклад історичних подій, які зв’язують єдиною ниткою розвиток державності, починаючи від трипільських та кіммерійських племен аж до 1991-го року. Вона об'єднує в одне ціле історію всіх українських земель — від Закарпаття та Галичини до Слобожанщини та Криму.

Малювали історію Незалежності 6 художників: лідер гурту OT VINTA Юрко Журавель (Рівне), Олександр Бронзов (Чернігів), Олександр Костенко (Дніпропетровськ), Юрій Васін (Вінниця), Олег Коллар (Миколаїв), Роман Барабах (Львів).

За словами Братів Капранових це «історія без шмарклів, без чорних дір і білих плям, без фантазій і натяжок. Історія, яку можна читати без брому і без антибіотиків. Її створили не ми, а наші прадіди і їхні прадіди, і прадіди їхніх прадідів. Саме вони збудували державу, яку передали нам, а ми передамо нашим дітям».

Окрім опису історичних подій книжка містить мапи, комікси та портрети історичних діячів.

Акредитація ЗМІ: Анна Богородіченко, 067 328 32 03, a.bogorodichenko@greenpes.com

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