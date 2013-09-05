ЄС: Україна збільшила торговельні бар'єри

Критика на адресу низки країн міститься у щорічній доповіді Європейської Комісії, присвяченій торговельним бар'єрам. Він побачив світ за лічені дні до проведення саміту Великої двадцятки у Санкт-Петербурзі. Як наголошується у документі, торік в усьому світі зросли ввізні мита. Особливо ж їх підняли у Росії, Бразилії, Аргентині, а також в Україні.

Стурбованість комісії ЄС викликало, зокрема, ухвалення Верховною Радою закону про утилізаційний збір з іномарок. Цей закон ідентичний тому, що його ухвалила Держдума Росії і що став об'єктом скарги Європейського Союзу до Світової організації торгівлі. На думку Брюсселя, запровадження цього механізму "дуже серйозно вплине на двосторонні відносини". Тому європейська сторона сподівається та очікує, що Україна зробить усе, аби цей норматив не набув чинності.

А ще, як наголошується у доповіді Єврокомісії, українські офіційні особи середньої ланки нещодавно висловили намір фінансово стимулювати покупців лише вітчизняних автомобілів. Це буде ще одним кроком, який суперечив би міжнародним торговельним правилам, вважають у Брюсселі.

Не менше непокоять європейських партнерів і останні рішення Києва щодо імпорту коксу та коксівного вугілля. Зокрема, Україна несподівано запровадила повну заборону імпорту коксу – Євросоюз був традиційним головним постачальником цієї продукції. Також доповідь критикує законодавчі бар'єри для імпортної продукції у секторі відновлюваної енергетики.

На запит DW співробітниця прес-служби єврокомісара з торгівлі Хелен Беннер повідомила, що Єврокомісія досі не подавала скарг на Україну до СОТ, і так само поки не застосовувала жодних санкцій. Однак Євросоюз, за інформацією Беннер, веде консультації із українською владою на двосторонньому рівні з метою скасування заходів, що обмежують торгівлю.