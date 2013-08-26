Кожара пояснив главі МЗС Японії, чому Україна ввела мита на авто

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара на брифінгу після зустрічі зі своїм японським колегою Фуміо Кісіда.

“Питання щодо введення Україною імпортних мит на авто обговорювалось. Я поінформував мого японського колегу про причини застосування імпортних мит. Я поінформував також мого колегу про те, що Україна буде дотримуватись своїх зобов’язань перед Світовою організацією торгівлі (СОТ), в тому числі щодо імпорту автомобілів. Всі заходи протекціоністського характеру, які застосовувались останнім часом українською стороною, викликані передусім надзвичайно турбуючим негативним сальдо зовнішньої торгівлі, яке досягла Україна в минулому році”, - наголосив Кожара.

В той же час він зауважив, що такі заходи застосовувались у відповідь на імпортні обмеження з боку інших країн. За словами Кожари, такі заходи носять тимчасовий характер.

“У разі, якщо Україна підпише Угоду про асоціацію і Угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, то такі заходи фактично будуть зніматися автоматично”, - підкреслив Кожара.