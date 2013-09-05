Президент обіцяє доступні кредити для бізнесу вже до кінця року

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, про це він заявив під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій.

За його словами, державна політика спрямована на створення привабливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій.

«Ми прийняли цілу низку законів, спрямованих на державно-приватне партнерство, які створюють мотивації для приватного підприємця, для вкладання ним коштів у розвиток», - сказав глава держави.

Наступним важливим кроком, який, на переконання Януковича, сприятиме активізації підприємницької діяльності та зростанню економіки, є розвиток регіонів країни. «50 мільярдів гривень сьогодні державних кредитних ресурсів спрямовується на розвиток територій», - сказав він.

За словами Президента, над розробкою та реалізацією таких проектів працює урядова комісія. «У нас є велика надія, що до кінця цього року ці інвестиційні проекти будуть прийняті», - зазначив Янукович.

За його словами, також планується зниження кредитних ставок для бізнесу. «Йде зниження, і до кінця року кредитні ставки будуть не вище 14%», - додав Президент.

Янукович також підкреслив, що важливу роль у процесі залучення інвестиційного капіталу, в тому числі, з-за кордону, відіграє не лише участь керівників усіх напрямків системи державного управління, а й Рада інвесторів при Президентові.

Президент також звернув увагу, що останнім часом значно активізовано роботу дипломатичних представництв України за кордоном, Торгово-промислової палати у напрямку просування вітчизняної продукції на світових ринках.

Крім того, Янукович наголосив на необхідності підвищення ефективності державного управління та персональній відповідальності керівників органів влади.

«Мої вимоги завжди будуть спрямовані на покращення життя людей», - сказав він..

На його переконання, керівники місцевих органів влади мають брати участь у розробці механізмів реалізації державної політики.

Глава держави зазначив, що робота представників влади має бути націлена на результат. За його словами, Україна порівняно з сусідніми країнами вже має певні досягнення в економіці. Президент назвав одним із головних досягнень влади зростання рівня життя людей.

«Це наш з вами обов’язок, святий обов’язок - щоб люди краще жили і держава ставала сильнішою. Це наш обов’язок перед нашими дітьми, перед старшим поколінням, перед нашими вчителями і перед нашою совістю», - підкреслив Янукович.